На Хмельниччині за підозрою у вбивстві обох батьків затримали 43-річного чоловіка

Працівники Хмельницького районного управління поліції затримали 43-річного мешканця с. Подолянське Віньковецької тергромади, що на Хмельниччині, якого підозрюють у вбивстві батька та матері.

Повідомлення про злочин на лінію 102 надійшло 9 серпня близько 16.00 години від сусідів. За їх словами, чоловік, який уже тривалий час має проблеми з психічним здоров’ям, бігав подвір’ям у закривавленому одязі.

На місце події одразу виїхала група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Поліцейські швидко з’ясували, що селянин, який давно перебуває на обліку у лікаря-психіатра, дійсно вбив свою 71-річну матір та 70-річного батька, заподіявши їм ножем колото-різані рани шиї та грудей. Від отриманих травм подружжя загинуло на місці.

За даним фактом слідчі відділу розслідування вбивств слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за п.1 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох або більше осіб).

Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. В рамках розслідування йому буде призначена судово-психіатрична експертиза.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області