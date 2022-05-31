На Хмельниччині житель Дніпропетровщини обікрав сім’ю переселенців у притулку

Шепетівською окружною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно неодноразово судимого жителя Дніпропетровщини за фактом крадіжки, вчиненій повторно, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, 30 квітня 25-річний чоловік поселився на ніч у соціальному притулку у Славуті, де ночували вимушені переселенці. Там він і викрав сумку з чималою сумою коштів та поспішив покинути межі області.



Жінка, яка приїхала з Донецької області, повідомила, що в сумці були заощадження всієї її сім’ї.

«Гастролера» зупинили на блокпосту в селищі Летичів. Викрадені кошти у нього вилучили та повернули власниці.

Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

На даний час зловмисник знаходиться під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Шепетівського районного управління ГУНП у Хмельницькій області.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури