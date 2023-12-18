На Хмельниччині киянин скоїв ДТП, внаслідок якої загинуло подружжя та травмувалось двоє дітей (фото)

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру 42-річному киянину за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель двох людей (ч. 3 ст. 286 КК України).

Моторошна дорожньо-транспортна пригода сталася 17 грудня поблизу с. Антонівці Хмельницького району.

Водій автомобіля «Dodge Grand Caravan» не врахував дорожньої обстановки, виїхав на зустрічну смугу руху та здійснив лобове зіткнення із автомобілем «Nissan X-Trail».

Внаслідок аварії загинуло подружжя хмельничан, яке їхало в «Nissan X-Trail» та травмувалось двоє дітей 8 та 13 років, які перебували в авто підозрюваного.



Вирішується питання про обрання винуватцю ДТП запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням поліції ГУНП в Хмельницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури