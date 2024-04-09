На Хмельниччині судитимуть наркодилера, у якого вилучили наркотиків майже на чотири мільйони гривень

Обвинуваченому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у середині січня цього року в Кам’янці-Подільському оперативники кримінальної поліції спільно зі слідчими викрили наркоторговця, який «працював» в особливо великих масштабах.

Під час санкціонованих обшуків у фігуранта поліцейські вилучили декілька кілограмів психотропної речовини «Альфа-PVP», майже кілограм канабісу, п’ять пакетів смоли канабісу, психотропи «2С-В» та «ЛСД», кокаїн — загалом 10 різних видів небезпечних наркотиків. Їхня загальна вартість за цінами «чорного ринку» склала близько чотирьох мільйонів гривень.

Наркоторговця затримали. Поліцейські встановили, що він здійснював реалізацію наркотиків через телеграм-канал методом «закладок».

Наразі слідчі Кам’янець-Подільського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури вже завершили розслідування за ч. 3 ст. 307 (Незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скерували до суду. Фігурантові загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області