На Хмельниччині в готелі стався вибух: постраждали військовий і його дружина
У місті Деражня 30 червня у кімнаті одного з номерів готелю пролунав вибух. За попередніми даними, вибухнула граната.
Внаслідок інциденту поранення отримали військовий і його дружина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Хмельницький».
Речниця додала, що наразі військовому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
«Вона отримала осколкові поранення. Її стан середньої важкості, стабільний. Наразі за пацієнткою спостерігають травматологи», – сказав Королюк.Tweet