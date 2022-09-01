Повідомлено про підозру працівнику військкомату, який за 10 000 доларів «відмазував» чоловіків від служби в армії

В умовах воєнного стану зловживання чиновників підривають обороноздатність України та не мають жодного виправдання. ДБР посилило протидію корупції серед посадовців в усіх регіонах та на усіх рівнях, в тому числі серед працівників військкоматів, які нерідко зловживають становищем заради особистої наживи.

Черговим результатом ефективної протидії цьому ганебному явищу стало виявлення масштабної корупційної схеми у одному із центрів комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат) на Черкащині. Працівники ДБР встановили, що працівник Уманського територіального центру комплектування та соціальної підтримки за 10 тис. доларів США «відмазував» призовників від служби в армії.

За ці гроші військовий обіцяв чоловікам призовного віку вплинути на членів військово-лікарської комісії, щоб ті визнали їх непридатними до проходження військової служби за станом здоров’я та видали документи, які б дозволили виїхати за кордон.

Працівники ДБР задокументували отримання працівником військкомату хабаря у 10 тисяч доларів США від одного з «клієнтів».

Під час обшуку в помешканні посадовця вилучені гроші та документи, які він готував для інших призовників.

Працівнику центру повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави та в самовільному залишенні місця служби в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Черкаська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Системна робота щодо виявлення «нечистих на руку» працівників Центрів комплектування триває. Кожен злочинець буде притягнутий до кримінальної відповідальності.

ДБР