На Хмельниччині засуджено батьків, з вини яких в пожежі загинуло четверо малолітніх дітей

За публічного обвинувачення Волочиської окружної прокуратури суд визнав винними батьків у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель чотирьох дітей, та злісному невиконанні обов’язків по догляду за дітьми (ч. 2 ст. 270, ст. 166 Кримінального кодексу України).

Трагедія сталась у листопаді 2021 року у с. Медисівка Теофіпольської територіальної громади.



Ввечері матір залишила чотирьох малолітніх дітей в кімнаті, де була розтоплена піч, зачинила двері будинку і пішла придбати продукти та зустріти з роботи чоловіка. Малеча залишилась на самоті на декілька годин.

В цей час у кімнаті, де перебували діти, спалахнула пожежа. Загорілися легкозаймисті речі, які лежали впритул до печі, а потім вогонь перекинувся на помешкання. Маленькі діти не змогли самостійно покинути будинок і загинули від гострого отруєння чадним газом.

Повернувшись додому та побачивши дим в оселі, батьки викликали пожежників та кинулись рятувати дітей. Однак рятувальники, які прибули на місце події, виявили вже бездиханні тіла двох хлопчиків – 5 і 2 років, а також двох дівчаток – 6 років та 7 місяців.

Як встановлено слідством, причиною займання стала несправність пічного опалення. Батько сам вмонтував в грубку металеву решітку, що й призвело до фактичного доступу полум’я до житлової кімнати.

Вироком Теофіпольського районного суду матері призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі, батько проведе за ґратами 5 років.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури