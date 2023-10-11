На Хмельниччині затримали чоловіка, підозрюваного у розбещенні малолітніх

Слідчі Хмельницького райуправління поліції оголосили підозру 52-річному місцевому жителю у вчиненні розпусних дій стосовно трьох малолітніх дітей.

Подія сталася 9 жовтня в одному із сіл Ярмолинецької тергромади. До поліції звернувся чоловік, який повідомив, що житель сусіднього села вчинив розпусні дії стосовно його дітей.

Поліцейські негайно прибули на місце події і встановили, що 52-річний зловмисник зайшов до будинку, коли двоє дівчат віком 5-ти та 11-ти років та хлопчик 9-ти років були вдома самі. Скориставшись відсутністю дорослих, зловмисник почав розбещувати дітей, що виразилось у доторканні до статевих органів. Коли батько повернувся додому, старша дівчинка розповіла про те, що сталося. Чоловік одразу ж викликав правоохоронців.

Працівники поліції оперативно розшукали зловмисника та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі Хмельницького районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили 52-річному чоловікові підозру за ч. 2 ст. 156 (Вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи) Кримінального кодексу України. За скоєне підозрюваному може загрожувати до 8 років ув’язнення. Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області