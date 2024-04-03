На Кам’янеччині жінка незаконно отримувала соціальні виплати, а гроші клала на депозит

69-річна жителька Гуменецької тергромади протягом восьми років оформлювала державні виплати як малозабезпечена сім’я, приховуючи при цьому свої реальні статки. Шахрайськими діями зловмисниця завдала державі шкоди майже на 700 тисяч гривень.

Починаючи з 2015 року підозрювана кожного півріччя писала заяви до управління соціального захисту з проханням нарахувати допомогу як малозабезпеченій сім’ї. При заповненні заяви жінка не вказувала автомобілі та нерухомість, які належать їй та членам родини, адже добре знала, що у такому разі виплат не отримає.

Нараховані кошти зловмисниця одразу ж ставила на депозитний рахунок, таким чином легалізуючи незаконно отримані фінанси. Також частину грошей жінка знімала з картки через банкомат.

У ході розслідування правоохоронці встановили, що за період нарахування допомоги жінка придбала нерухомість, а її чоловік — автомобіль. Однак, фігурантка приховувала і ці дорогі покупки, продовжуючи видурювати гроші з держави.

Слідчі Кам’янець-Подільського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили шахрайці підозру за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство, вчинене повторно) та ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом та зміна форми такого майна) Кримінального кодексу України. Невдовзі вона постане перед судом.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області