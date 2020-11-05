На Кіровоградщині директора товариства підозрюють у привласнені майна на ₴308 тис.

На Кіровоградщині директора ТОВ підозрюють у привласнені майна на 308 тисяч гривень.

Про це повідомили у прокуратурі області, інформує Прожектор.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення будівництва сільської лікарської амбулаторії в одному із сіл Кіровоградського району директор ТОВ-підрядника склав і видав завідомо неправдивий документ, в якому завищив обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів, привласнивши таким чином оплату за них. Це призвело до збитків державі на суму 308 тис. грн.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснює Кропивницький ВП ГУНП в Кіровоградській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.