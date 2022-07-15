На Кіровоградщині жінку засудили за шахрайство в особливо великому розмірі

Суд визнав винною у шахрайстві мешканку смт Новоукраїнка, яка ошукали людей на майже 13 мільйонів гривень, та призначив їй покарання у виді 6 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного їй майна. Рішення ухвалив Кіровоградський районний суд, 4 липня 2022 року.

Під час судового розгляду справи встановлено, що підозрювана, протягом 2019-2020 років систематично вчиняла дії направлені на заволодіння грошовими коштами місцевих жителів, шляхом їх обману. Жінка організувала дію так званої фінансової піраміди прикриваючись наданням послуг авторитетної банківської установи в якій на той час працювала. Слідством установлено 16 потерпілих осіб. Суми на які підозрювана ошукала місцевих жителів сягають 12.7 млн гривень.

За публічного обвинувачення Кіровоградської обласної прокуратури вину засудженої доведено у повному обсязі. Суд взяв до уваги усі надані доводи та докази протиправної діяльності обвинуваченої в межах інкримінованих злочинів, передбачених ч.2.3.4 ст.190 (заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.

Вирок суду — 6 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна. Також суд задовольнив цивільні позови потерпілих про стягнення завданої злочином матеріальної шкоди.

Наразі вирок не набрав законної сили, триває час на апеляційне оскарження.

Кіровоградська обласна прокуратура

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