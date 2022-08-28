На Кіровоградщині депутата підозрюють у злочині щодо журналіста

Депутату однієї із міських рад регіону повідомлено про підозру за фактом умисного заподіяння журналісту легких тілесних ушкоджень у зв’язку із здійсненням ним законної професійної діяльності та службової недбалості.

За версією слідства, підозрюваний, з метою припинення фіксування журналістом подій, які відбувалися наприкінці 2019 року міського сміттєзвалища, наніс йому три удари в область кисті лівої руки, якою він тримав фотоапарат. Медійник проводив журналістське розслідування з приводу корупційної складової міської влади у зміні підприємства-утримувача сміттєзвалища.

Відповідно до висновку експерта завдані тілесні ушкодження відносяться до категорії легких.

Наразі, депутату вручено підозру за ч. 2 ст. 345-1 (умисне заподіяння журналісту легких тілесних ушкоджень, у зв’язку із здійсненням журналістом законної професійної діяльності) КК України.

Крім того, його підозрюють у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України). Мова йде про бездіяльність депутата при здійсненні контролю за роботою підприємства, утримувача сміттєзвалища. Як наслідок, експлуатація сміттєзвалища здійснювалась із численними порушенням вимог законодаства, що призвело до забруднення землі і підземних вод зі збитками довкіллю у понад 1.7 млн грн.

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура