На Київщині чоловік до смерті забив товариша по чарці

Фастівською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч.2 ст.121 КК України).

За даними слідства, 5 грудня цього року 54–річний мешканець смт.Борова, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на грунті раптово виниклого конфлікту, умисно наніс товаришу по чарці удари кулаками по голові, від яких останній впав на підлогу та перестав чинити опір. Після чого зловмисник продовжив гамселити нещасного допоки той не перестав подавати ознаки життя.

Наразі зловмисника затримано. Йому повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове слідство триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури