На Сумщині шахрай привласнив понад 50 тисяч гривень, продаючи неіснуючий товар

Співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області спільно зі слідчими поліції та відділом кримінального аналізу ГУНП області під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури м. Суми довели причетність 23-річного хлопця до скоєння шахрайств у мережі Інтернет.

Як встановили працівники поліції, зловмисник розміщував у мережі Інтернет оголошення щодо продажу обладнання для туризму, якого у нього не було. За товар вимагав передоплату на картку, однак, одержавши гроші, переставав виходити на зв’язок.

Загальна сума збитків сягає понад 50 тисяч гривень. Наразі правоохоронці встановлюють особи потерпілих.

В оселі зловмисника поліцейські провели обшук, за результатами якого вилучили банківські картки, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, що використовувалися для розміщення оголошень.

Наразі у рамках відкритого кримінального провадження за ознаками ч. 3 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України, вирішується питання про повідомлення 23-річному мешканцю області про підозру.

Кіберполіція нагадує громадянам: для безпечного онлайн-шопінгу варто обирати перевірені ресурси та надавати перевагу післяплаті товарів.

Відділ комунікації поліції Сумської області