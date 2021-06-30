На Київщині затримали іноземця, який перебував у розшуку за шахрайство
Фігурант в Азербайджані заволодів коштами вкладників, призначених для будівництва житла. Зловмиснику загрожує до 12-ти років позбавлення волі.
Сьогодні, 30 червня, працівники карного розшуку Білоцерківського районного управління спільно з патрульними ГУНП в Київській області встановили місцезнаходження та затримали розшукуваного в місті Біла Церква.
44-річний громадянин Азербайджанської Республіки з 2016 року перебував у розшуку. До України іноземець приїхав у 2018 році. Відповідно звернення Генеральної прокуратури Азербайджанської Республіки до Офісу Генерального прокурора України, зловмисник розшукувався правоохоронними органами на території України.
Відомо, що в Азербайджані чоловік шахрайським шляхом заволодів коштами громадян-інвесторів, призначених для будівництва житла.
Йому загрожує до 12-ти років позбавлення волі.
Вирішується питання про екстрадицію зловмисника.
Управління комунікації Національної поліції УкраїниTweet