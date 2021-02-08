На Київщині неповнолітнього підозрюють у скоєнні смертельної ДТП

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру 16-річному мешканцю м. Бровари за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.286 КК України).

Встановлено, що 06 лютого цього року, броварчанин 2004 року народження у стані алкогольного сп’яніння, без посвідчення водія на право керування транспортним засобом, за кермом автомобіля Honda Accord, на шаленій швидкості влетів у Chevrolet Lacetti, водій якої зупинився на червоний сигнал світлофору із увімкненим лівим поворотом для здійснення подальшого маневру розвороту. Від отриманих тілесних ушкоджень 40-річний кермувальник Chevrolet помер в кареті швидкої медичної допомоги.

Наразі неповнолітнього затримано, йому повідомлено про підозру у скоєнні вказаного правопорушення, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури