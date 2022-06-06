На Київщині підприємство відшкодує державі майже ₴13 млн. збитків, завданих засмічення земельних ділянок

Господарський суд Київської області задовольнив три позови Київської обласної прокуратури про стягнення майже 13 млн грн шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу.

Прокурори довели, що одне з комунальних підприємств Вишгородського району незаконно використовувало земельні ділянки площею понад 21 га для облаштування сміттєзвалища твердих побутових відходів.

Державна екологічна інспекція Столичного округу обрахувала розмір шкоди, зумовленої засміченням вказаних земельних ділянок, яка склала майже 13 млн гривень.

Після набрання рішенням суду законної сили будуть вживатися заходи щодо його реального виконання.

Київська обласна прокуратура