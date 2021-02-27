На Київщині судитимуть молодика з Луганщини, якого звинувачують у торгівлі людьми

Києво-Святошинська місцева прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно 26-річного уродженця Луганщини, якому інкримінують вербування та переміщення людей через державний кордон з метою сексуальної експлуатації, вчинене групою осіб (ч.2 ст.149 КК України).

За даними слідства, луганчанин розміщував в інтернеті оголошення про високооплачувану роботу за кордоном для молодих жінок.

Зазвичай він вербував дівчат, які опинились у скрутному матеріальному становищі. Після перетину кордону молодиці, на замовлення одного з відомих європейських режисерів, потрапляли в порнобізнес, проте повернутися на батьківщину не могли через боргову кабалу.

Слідством встановлено 13 потерпілих та зафіксовано 22 епізоди злочинної діяльності вказаної особи.

Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Досудове слідство здійснювалось Управлінням боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми поліції Київщини спільно із співробітниками Бучанського районного управління поліції

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура