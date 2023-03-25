На Київщині двох молодиків затримали за побиття і пограбування перехожого

Наразі 17-річний та 18-річний грабіжники перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

У Борисполі на Київщині затрималидвох зловмисників, які побили та пограбували перехожого.

Про це повідомляє поліція Київщини. “18-річний місцевий житель запропонував знайомому 17-річному молодику вчинити напад з метою заволодіння майном, на що останній погодився. Перебуваючи на одній із вулиць міста в темну пору доби, правопорушники наздогнали перехожого — 16-річного хлопця та почали наносити останньому тілесні ушкодження”, – йдеться у повідомленні.

За даними поліції, зловмисникам вдалося відібрати у хлопця мобільний телефон та кейс до бездротових навушників.

“Надалі нападники вимагали у потерпілого паролі до телефону та банківського додатку, при цьому погрожували вбивством. Правоохоронці встановили нападників. Наразі фігуранти затримані та поміщені до ізолятора тимчасового тримання”, – додали правоохоронці. // УНІАН