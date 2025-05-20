На Київщині ліквідовано конвертцентр, який завда збитків держбюджету на ₴60 млн.

До його складу входило понад 10 компаній, які допомагали підприємствам реального сектору економіки ухилятися від сплати податків.

У ході досудового розслідування встановлено, що організатори злочинної схеми зареєстрували ряд підприємств на підставних осіб. Надалі ці фірми укладали з клієнтами конвертцентру фіктивні договори підряду на виконання будівельних робіт. У такий спосіб замовники протиправних послуг збільшували податковий кредит підприємства, що в результаті призводило до зменшення сплати податкових зобовʼязань.

Таким чином, за останні два роки державному бюджету завдано збитків орієнтовно на 60 млн грн.

Під час обшуку в офісі конвертаційного центру детективи БЕБ вилучили первинну та чорнову бухгалтерську документацію, печатки підприємств та кліше їх керівників, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, а також грошові кошти у розмірі 15,5 млн грн, 200 тис. доларів та майже 22 тис. євро готівкою.

Бюро економічної безпеки України