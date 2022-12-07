На Київщині скеровано до суду обвинувальний акт щодо підпалу автомобіля журналіста

У серпні 2020 року зловмисники кинули на передню частину автомобіля предмет, від якого авто згоріло вщент. Зловмисники таким чином намагались перешкоджати виконанню журналістських обов’язків.

Напередодні вчинення злочину 31 та 36-річний чоловіки приїжджали на місце події з метою візуального спостереження за автівкою журналіста, а також визначали розташування камер відеонагляду задля маскування.

Слідчі, за процесуальним керівництвом прокуратури скерували до суду обвинувальний акт про вчинення групою осіб умисного знищення чужого майна шляхом підпалу та впливу на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків (ч.2. ст. 28, ч.3 ст.171, ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України). Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Поліція Київської області