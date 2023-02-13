На Київщині територіальній громаді повернули землі промисловості площею 104 га вартістю ₴5 млрд.

Зусиллями прокурорів органів прокуратури Київської області забезпечено реальне виконання рішення суду щодо повернення територіальній громаді земель промисловості площею 104 га вартістю 5 мільярдів гривень.

Прокурори у суді довели, що вказані земельні ділянки належали на праві комунальної власності Узинській міській раді, однак державний реєстратор без будь-яких правових підстав незаконно зареєстрував право приватної власності на них за фізичною особою, яка в подальшому їх перепродала.

З метою захисту інтересів громади прокуратура звернулася до суду з позовом про скасування реєстрації та витребування земельних ділянок на користь держави. Суд апеляційної інстанції підтримав позицію прокуратури та задовільнив позовні вимоги в повному обсязі.

Наразі земельні ділянки повернуто територіальній громаді.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Київська обласна прокуратура