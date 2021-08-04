Мужчина после ссоры со знакомым решил сжечь ему машину. Сгорели два авто и гараж (фото)

Из-за недоразумения со знакомым, 48-летний мужчина уговорил своего друга поджечь ночью ему легковой автомобиль. Правда, о возможных последствиях пожара они не подумали. В конечном итоге за пару минут огонь уничтожил имущества на сумму больше полумиллиона гривен.

Всё произошло в городе Боярка Киевской области. Как рассказал начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов, конфликт между мужчинами завязался из-за земельного участка, — сообщает Информатор. Они подожгли Volkswagen Golf, огонь с которого перебросился на рядом стоящий Volkswagen Transporter и гаражное помещение. Всё имущество принадлежит потерпевшему, которому изначально мужчина хотел «насолить».

Когда виновник пожара осознал, что попадает в круг подозреваемых, то попробовал скрыть доказательство своих поступков. Во время обыска у него и его 32-летнего сообщника нашли оружие и патроны калибра 7,62 мм. Как оказалось, сам заказчик поджога ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Теперь за умышленное уничтожение имущества он будет отвечать снова.