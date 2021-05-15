На Львівщині чоловік намагався обміняти патрони на горілку (відео)

14 травня близько 17.00 за оперативною інформацією надійшов виклик на лінію 102, повідомили про те, що громадянин Бродів хотів обміняти патрони на горілку.

Про це повідомляє ТРК Броди.

Виїздом оперативно-слідчої групи Бродівського відділення поліції Золочівського відділу ГУНП у Львівській області на місце, на гарячому затримано 33-річного громадянина.

Затриманий не став приховувати своїх цілей і пояснив, що хотів обміняти специфічний товар на випивку.

Походження боєприпасів правопорушник пояснив просто: знайшов кілька днів тому біля одного із сіл. Походження “арсеналу” наразі встановлюють.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ч.1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 7 років. // Діло