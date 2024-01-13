На Хмельниччині домашній кривдник виявився особою, яку 9 років розшукували за вчинення смертельної ДТП

Розшукали зловмисника 12 січня в одному із сіл Білогірської тергромади.

В селищі Білогір’я до місцевого відділку поліції надійшло повідомлення про те, що місцевий житель вчиняє домашнє насильство стосовно своєї матері.

Поліцейські оперативно прибули на місце події. Під час встановлення особи кривдника за інформаційно-пошуковими базами Національної поліції з’ясували, що 43-річний чоловік перебуває у розшуку поліцією Херсонщини за вчинення дорожньо-транспортної пригоди із загиблим.

Як зазначив сам фігурант, він тривалий час перебував за кордоном, а нещодавно повернувся й оселився у своєї матері на Білогірщині.

Правоохоронці одразу зв’язалися з ініціаторами розшуку. До того ж, на розшукуваного склали адміністративний протокол за вчинення домашнього насильства (ст. 173-2 КУпАП).

Сектор комунікації поліції Хмельницької області