На Львівщині під час реставрації пам’ятки національного значення вкрали 1 млн. грн.

Реставратори на 1 млн грн завищили вартість реставраційних робіт в грудні 2020 року та присвоїли собі кошти.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що у грудні 2020 року директор підприємства замовника робіт, дві службові особи суб’єктів господарювання – виконавці робіт та спеціаліст з технічного нагляду, шляхом завищення вартості виконаних робіт, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 1 млн грн. Зокрема, при здійсненні реставраційних робіт комплексу пам’ятки археології національного значення на території Львівської області, у первинних документах щодо завезення насипного ґрунту було внесено відомості про виконану роботу та їх вартість, однак жодних робіт із перевезення насипного ґрунту здійснено не було.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про накладення арешту на майно підозрюваних та обрання відносно них запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань у Львівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. // Діло