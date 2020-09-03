На Львівщині посадовець ДСНС вимагав 1 000 доларів за працевлаштування

Керівник одного з підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій вимагав у мешканця області гроші за сприяння у працевлаштуванні на службу до себе в підрозділ.

До Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України звернувся чоловік та повідомив про неправомірні дії працівника рятувальної служби. За те, щоб влаштуватися на посаду водія у лавах рятувальників, заявник мав передати 37-річному начальникові відділу одного з підрозділів Головного управління ДСНС у Львівській області грошову «винагороду» — 1 000 доларів США.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва прокуратури області, внесли відомості до ЄРДР за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Хабарника затримали під час передачі йому першої частини домовленої суми – 700 доларів США. Гроші вилучено у якості речових доказів.

Наразі фігуранту готується оголошення про підозру. За корупційні дії посадовцю ДСНС загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України