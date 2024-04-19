За пограбування дитини та крадіжки чернігівця засуджено до 7 років ув’язнення

За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської окружної прокуратури суд визнав винним 44-річного жителя міста Чернігова у систематичному вчиненні крадіжок та грабежів (ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 186 КК України).

У ході судового розгляду встановлено, що обвинувачений протягом серпня-вересня 2023 року тричі викрадав мобільні телефони у місцевих мешканців та пограбував 7-річну дівчинку, зірвавши з її шиї злотий ланцюжок з хрестиком, завдавши тим самим легкі тілесні ушкодження.

Попри те, що чоловік не визнавав вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів, Деснянським районним судом м. Чернігова надано належну оцінку доказам прокурора, та обвинуваченого засуджено до 7 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили останній перебуватиме під вартою в ДУ «Чернігівський слідчий ізолятор».

За інформацією Чернігівської окружної прокуратури