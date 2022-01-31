На Львівщині жінка під час сварки зарізала співмешканця
Вона кілька разів вдарила чоловіка ножем у спину.
Як інформує поліція Львівщини, повідомлення про вбивство у селищі Івано-Франкове Яворівського району правоохоронці отримали вчора, 30 січня.
На місці події згодом виявили тіло 39-річного місцевого. Як надалі встановили медики, смерть настала внаслідок ножових поранень у спину.
Виявилось, що того дня під час розпивання спиртного загиблий сварився з 45-річною співмешканкою. Під час конфлікту жінка кілька разів вдарила його ножем у спину.
Правоохоронці затримали зловмисницю в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере їй запобіжний захід.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Жінці загрожує від семи до п’ятнадцяти років тюрми.
Досудове розслідування триває. // Діло