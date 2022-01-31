На Львівщині жінка під час сварки зарізала співмешканця

Вона кілька разів вдарила чоловіка ножем у спину.

Як інформує поліція Львівщини, повідомлення про вбивство у селищі Івано-Франкове Яворівського району правоохоронці отримали вчора, 30 січня.

На місці події згодом виявили тіло 39-річного місцевого. Як надалі встановили медики, смерть настала внаслідок ножових поранень у спину.

Виявилось, що того дня під час розпивання спиртного загиблий сварився з 45-річною співмешканкою. Під час конфлікту жінка кілька разів вдарила його ножем у спину.

Правоохоронці затримали зловмисницю в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере їй запобіжний захід.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Жінці загрожує від семи до п’ятнадцяти років тюрми.

Досудове розслідування триває. // Діло