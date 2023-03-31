На Львівщині державний реєстратор сприяв незаконному заволодінню майном

Внаслідок злочинних дій підозрюваного квартира у Львові незаконно перейшла у власність іншої особи, що завдано істотної шкоди правам та інтересам законного власника. За скоєне зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як встановили співробітники Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області спільно із слідчими Львівського районного управління поліції № 1 за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, 38-річний мешканець Львівського району, державний реєстратор одного з «Центрів надання адміністративних послуг», підробив дані щодо права власності на квартиру у Львові та несанкціоновано змінив інформацію в автоматизованій системі Державного реєстру прав. Внаслідок цього право власності на квартиру безпідставно перейшло від законного власника на користь іншого громадянина, який продав її третім особам.

Слідчі повідомили держереєстратору про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України та ч.3 ст.362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, що заподіяло значну шкоду) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області