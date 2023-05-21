На Львівщині організовану групу викрито у незаконному переправленні 13 осіб через держкордон

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру трьом учасникам організованої групи за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон та підроблення офіційних документів (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1, 3 ст. 358 КК України).

За даними слідства, з вересня по грудень 2022 року троє мешканців Волинської області організували злочинну схему незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Для цього підозрювані створили телеграм канал, де розміщувати оголошення про організацію виїзду військовозобов’язаних за кордон. Чоловіки працювали лише по передоплаті, після надходження якої вони розпочинали процес підготовки документів.

Підставою для виїзду громадян призовного віку за кордон були дані про фіктивне перебування на консульському обліку. За допомогою підроблених печаток та штампів, які проставлялась на паспортах громадян України їх «клієнти» отримували право на безперешкодний перетин держкордону.

Для конспірації готовий паспорт з «дозволом» відправляли поштою під вигаданим ім’ям.

Свої послуги вони оцінювали у 1 000 доларів США з особи.

Задокументовано, що у такий спосіб вони допомогли незаконно перетнути кордон щонайменше 13 особам.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили печатки, штампи, грошові кошти, мобільні телефони, банківські карти та інші докази незаконної діяльності.

Також накладені арешти на нерухоме майно підозрюваних.

Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Слідчого управління Головного управління Національної поліції області, за оперативного супроводу Державної прикордонної служби України та Управління міграційної поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Львівська обласна прокуратура