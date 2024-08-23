На Львівщині судитимуть зловмисника, обвинуваченого у підпалі сільського магазину

Після вчинення пожежі обвинувачений виїхав за межі Львівщини та тривалий час переховувався від слідства. Проте, завдяки злагодженим діям поліцейських Львівщини та інших областей України, його було розшукано і зараз, за рішенням суду, він перебуває під вартою.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 25 квітня близько другої години ночі зловмисник вчинив підпал одного з магазинів, розташованого у селі Реклинець, Червоноградського району, та втік з місця події.

Під час пожежі вогнем було знищено дах будівлі, перекриття, продукцію та технічне обладнання, також було суттєво пошкоджені стіни.

Проведеними заходами оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб відділення поліції №2 Червоноградського районного відділу поліції встановили, що до скоєння злочину причетний 19-річний мешканець Донецької області. Тривалий час він переховувався від слідства, проте, завдяки злагодженим діям поліцейських Львівщини та інших областей України, його було розшукано.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Відділ комунікації поліції Львівської області