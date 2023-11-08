на львівщині судитимуть зловмисника, який вигадав шахрайську схему привласнення меду

Обвинувачений брав у пасічників мед нібито для подальшої реалізації його за кордоном, а гроші, які мав їм передати після оборудки – привласнював.

Як встановили оперативники кримінальної поліції спільно із слідчими Золочівського районного відділу поліції, 55-річний мешканець одного з сіл Червоноградського району у шахрайський спосіб заволодів медом у двох мешканців Золочівщини – жінки віком 72 роки та 36-річного чоловіка.

В обох випадках зловмисник запропонував пасічникам придбати у них мед нібито для подальшої реалізації за кордоном. При цьому, мед він забирав у потерпілих відразу після досягнення усної домовленості, а гроші за нього обіцяв віддати після реалізації.

Розцінки на товар сторони визначали індивідуально. Так, жінка-пасічниця передала «заготівельнику» 140 кілограмів меду на загальну суму майже 22 тисячі гривень, а чоловік – 414 кілограмів меду, вартість якого, за домовленістю, становила 27 тисяч гривень.

В подальшому ні пасічник, ні його колега не отримали від «підприємця» ні грошей, ні самого меду. Зрозумівши, що стали жертвами шахрайства, вони звернулись по допомогу в поліцію.

Досудові розслідування у кримінальних провадженнях, що проводились за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури за ч.1 та ч.2 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, завершені. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому – позбавлення волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Львівської області