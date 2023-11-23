На Львівщині жінка-інвалід «вийшла заміж» за 20-річного родича, щоб переправити його за кордон
За скоєне 25-річній жительці Івано-Франківської області загрожує покарання – позбавлення волі на строк до п’яти років.
Зловмисницю викрили оперативники кримінальної поліції та слідчі відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 спільно з оперативниками Державної прикордонної служби України, за процесуального керівництва Жовківської окружної прокуратури.
Встановлено, що підозрювана – інвалід ІІІ групи, уклала фіктивний шлюб зі своїм 20-річним родичем, аби той міг уникнути мобілізації та виїхати за межі держави як особа, котра супроводжує у закордонній поїздці дружину з інвалідністю. Під час спроби перетину кордону України з Республікою Польща їх викрили.
Правоохоронці повідомили зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.
Досудове розслідування триває.
Відділ комунікації поліції Львівської областіTweet