На Миколаївщині двом «смотрящим» повідомлено про підозру у поширенні злочинного впливу

Під керівництвом одного підозрюваного постачали та розповсюджували наркотики на території Вознесенської виправної колонії, другий — контролював діяльність з виготовлення та збуту амфетаміну у Миколаєві, а також виконання злочинів на замовлення.

В ході слідства оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області та слідчі обласної поліції отримали докази щодо факту встановлення та поширення кримінальними особами злочинного впливу.

Так, 27-ми річний «смотрящий» у Вознесенській виправній колонії, користуючись своїм авторитетом, організував діяльність угруповання, члени якого постачали наркотики до установи шляхом перекодування їх через паркан. Крім того, «авторитет» організував та контролював збір коштів із засуджених для поповнення так званого «общака». У разі відмови виконувати його вказівки, до них застосовували фізичну силу.

11 лютого 2021 року поліцейські ліквідували канал постачання наркотиків та припинили діяльність угруповання.

34-річний мешканець Миколаєва – раніше судимий, позиціонує себе наближеним до кримінальних кіл і так званим «смотрящим» за мікрорайоном «Варварівка». Також, як і його «колега» з колонії, контролював виготовлення та розповсюдження наркотиків, але на території міста. Крім того, організовував виконання злочинів на замовлення. Злочинні групи, що «працювали» під його «дахом» сплачували частину коштів до «общака». «Авторитета» було затримано 2 лютого цього року та взято під варту.

На підставі зібраних доказів обом «смотрящим» було повідомлено про підозру за статтею 255-1 Кримінального кодексу України. Раніше їм було повідомлено про підозру ще за ст. 307 КК України.

За встановлення та поширення злочинного впливу підозрюваним може загрожувати до 15-ти років ув’язнення.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Миколаївська обласна прокуратура.

Нагадаємо: кримінальна відповідальність за встановлення та поширення злочинного впливу в Україні була запроваджена у червні минулого року, після ухвалення парламентом відповідних змін до Кримінального кодексу України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України