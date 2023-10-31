На Миколаївщині судитимуть командира в/ч, який безпідставно нарахував підлеглим майже ₴4,6 млн. виплат

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно командира однієї з військових частин Миколаївщини. Офіцер безпідставно нараховував виплати підлеглим, які самовільно залишили місце служби.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Слідство встановило, що посадовець був зобов’язаний призупиняти виплати військовим, які самовільно залишили військову частину та вчасно не повернулись до місця служби.

Втім, полковник продовжував нараховувати зарплати підлеглим, які навіть протягом трьох місяців не з’являлися на службу. Своїми діями він завдав збитків державі на 4,6 млн грн.

За матеріалами ДБР розпочато процес відшкодування грошей держбюджету: наразі повернуто 650 тис. грн.

Посадовець обвинувачується у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

ДБР