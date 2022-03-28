На Одещині 61-річний житель Роздільнянського району поранив з мисливської рушниці онука

Про подію до поліції повідомили з лікарні, куди доставили 18-річного хлопця з вогнепальним пораненням обличчя та контузією ока.

Правоохоронці встановили: літній чоловік вистрілив в бік 40-річного сина, коли той присоромив його за пияцтво, але промахнувся. Куля влучила у двері і рикошетом полетіла в онука, що стояв поряд.

Юнака негайно госпіталізували, після надання кваліфікованої допомоги загроза його життю минула.

Поліцейські вилучили зброю у правопорушника і затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Дії фігуранта кваліфіковані як замах на вбивство, передбачений частиною 2 статті 15 та частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу. За цей злочин можуть ув’язнити щонайменше на сім років.

Роздільнянський районний відділ поліції в Одеській області