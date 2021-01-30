На Одещині чоловік жорстоко вбив жінку і викинув тіло у канал
Стали відомі нові деталі про моторошне вбивство жінки на Одещині.
Так, особу жінки, яку знайшли вбитою у каналі у центрі Вилкового, встановили. Це – 34-річна місцева мешканка.
Про це розповіли у поліції області.
До злочину причетний її 43-річний знайомий, який живе неподалік від водойми.
Перед тим, як трапилося лихо, вдома у підозрюваного було застілля.
Господар перехилив чарку і почав сваритися з гостею, бо та нібито стала надто голосно веселитися.
Під час сварки чоловік побив жінку, порізав їй шию та голову, обв’язав мотузкою та рибацькою сіткою і кинув у канал.
Нападника затримали. Йому загрожує до 15 років в’язниці.