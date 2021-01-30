На Одещині чоловік жорстоко вбив жінку і викинув тіло у канал

Стали відомі нові деталі про моторошне вбивство жінки на Одещині.

Так, особу жінки, яку знайшли вбитою у каналі у центрі Вилкового, встановили. Це – 34-річна місцева мешканка.

Про це розповіли у поліції області.

До злочину причетний її 43-річний знайомий, який живе неподалік від водойми.

Перед тим, як трапилося лихо, вдома у підозрюваного було застілля.

Господар перехилив чарку і почав сваритися з гостею, бо та нібито стала надто голосно веселитися.

Під час сварки чоловік побив жінку, порізав їй шию та голову, обв’язав мотузкою та рибацькою сіткою і кинув у канал.

Нападника затримали. Йому загрожує до 15 років в’язниці.

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