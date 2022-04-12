На Одещині поліцейські викрили дві лабораторії з вирощування конопель

Викрили протиправну діяльність оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями. З лабораторії вилучили понад 3000 кущів конопель.

Оперативники отримали інформацію про вирощування наркорослин. При перевірці інформація підтвердилася. Лабораторії знаходилися в Одеському та Білгород-Дністровському районах. Одна розміщувалася у приватному будинку, інша — на території діючої ферми.

Учора, 11 квітня, оперативники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції та слідчі відділу поліції N 4 Одеського районного управління поліції N 2 та відділу поліції N 1 Білгород-Дністровського райуправління вилучили понад 3000 кущів конопель, а також лампи та інше обладнання й готову до збуту продукцію.

Розслідування кримінального провадження проводиться за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Встановлюються канали збуту наркотичної продукції. Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

За скоєне зловмисникам може загрожувати від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Національна поліція України