На Одещині жителька Березівського району обікрала колишнього співмешканця

З оселі потерпілого жінка винесла понад 166 тисяч гривень, проте скористатися ними їй завадили правоохоронці.

Обравши ніч, коли вдома нікого не буде, зловмисниця розбила вікно, проникла до будинку та забрала з сейфа гроші. Підозрілу жінку зупинили на блокпості та доставили до поліції.

«Своєї провини правопорушниця не заперечувала. Слідчі оголосили їй підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.Зараз фігурантка знаходиться під домашнім арештом. За крадіжку, скоєну в умовах воєнного стану, їй загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі», — повідомила заступниця начальника слідчого відділу Березівського районного відділу поліції Владислава Мала.

Березівський районний відділ поліції Одеської області