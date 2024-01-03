На Одещині у хабарництві викрито посадовця Укртрансбезпеки

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури старшого державного інспектора Управління Укртрансбезпеки в Одеській області викрито на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, держінспектор налагодив корупційну схему з одержання неправомірної вигоди за безперешкодний пропуск перевантажених транспортних засобів, уникнення мобільних постів органів контролю та за непритягнення до адміністративної відповідальності.

«Тариф» складав 1000 грн з одного нібито перевантаженого автомобіля. За такою схемою посадовець пропустив 22 вантажівки з зерном, оминаючи габаритно-вагові комплекси Укртрансбезпеки.

Держінспектора затримали під час одержання чергового хабара у сумі 7 тис грн, ще 15 тис грн він одержав раніше, наприкінці грудня минулого року.

Наразі вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ТУ ДБР, розташованого у Миколаєві, оперативний супровід – УСР в Одеській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора