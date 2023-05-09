На Одещині уродженка сусідньої країни вбила орендодавицю і кинула тіло у колодязь

Після скоєння злочину 46-річна жінка продовжила жити в орендованому у потерпілої помешканні, пояснюючи відсутність господині її поїздкою на заробітки. Зловмисницю затримали в процесуальному порядку і повідомили їй про підозру в умисному заподіянні смерті людині, що карається ув’язненням до 15 років.

До правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Біляївської міської громади, у колодязі, яким ніхто не користується, місцеві жителі нібито помітили тіло людини. Обстеживши його, на поверхню співробітники ДСНС та Нацполіції дістали тіло 48-річної місцевої жительки, з приводу зникнення якої у квітні до поліції звернулася її сестра.

За висновком лікаря судово-медичної експертизи, смерть жінки настала унаслідок різаної рани шиї.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що до вбивства громадянки причетна уродженка сусідньої країни, яка разом з чоловіком винаймала кімнату в її домоволодінні. Одного дня жінки влаштували застілля, під час якого квартирантка нібито приревнувала господиню до свого чоловіка. Поваливши на підлогу потерпілу, зловмисниця схопила кухонний ніж і вдарила ним її у шию. Щоб приховати злочин, фігурантка замотала тіло у килим, дочекалася темряви і, коли ніхто не бачив, скинула його в місцевий колодязь, а дім ретельно прибрала. Своєму чоловіку вона збрехала, що власниця маєтку поїхала на заробітки і дозволила їм жити у ньому. Сама ж періодично кидала у колодязь сміття, щоб приховати за ним небіжчицю.

На підставі зібраних доказів слідчі під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури повідомили фігурантці про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.

ГУ Національної поліції в Одеській області