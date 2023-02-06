На Одещині затримано чергового ділка, який переправляв ухилянтів через державний кордон

Місцевий житель обіцяв допомогти військовозобов’язаним нелегально перетнути кордон та втекти до іншої країни, в обхід пунктів пропуску. За незаконні оборудки йому загрожує кримінальна відповідальність.

В Одеській області чоловік налагодив незаконну схему виїзду військовозобов’язаних осіб до Республіки Молдова – саме таку інформацію отримали оперативники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Правоохоронці перевірили можливу причетність до злочинної діяльності зловмисника співробітників Державної прикордонної служби, але ці відомості не підтвердилися.

Як з’ясувалося, до злочину причетний 28-річний мешканець області, який наразі є фігурантом кримінального провадження, розпочатого за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон. Зловмисник підшукував чоловіків, які під час війни хотіли виїхати до іншої держави, та за 2500 США пропонував їм безперешкодно перетнути державний кордон неподалік одного з населених пунктів прикордонного району Одещини. Він запевняв своїх «клієнтів», що має домовленості з прикордонниками, які несуть службу на тій ділянці, тож нелегали зможуть безперешкодно втекти до іншої країни.

За зібраними матеріалами оперативників внутрішньої безпеки слідчі відділу поліції №2 районного управління поліції ГУНП в Одеській області розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали ділка під час отримання авансу від домовленої суми. Речові докази вилучено.

Наразі йому оголошено про підозру. Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України