На Полтавщині двом депутатам повідомлено про підозру у вимаганні понад $39 тис.

За процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури двом депутатам Полтавської обласної ради та Миргородської районної ради повідомлено про підозри у вимаганні з погрозою насильства та незаконному заволодінні транспортним засобом, вчинених повторно за попередньою змовою групою осіб (ч. ч. 2, 4 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України).

За даними слідства, депутати, погрожуючи фізичним насильством, вимагали та отримали у жительки Полтавщини понад 39 тис доларів США. Вона начебто придбала викрадене насіння соняшника у працівників товариства, яке належить одному з депутатів.

Також встановлено, що у грудні 2021 та січні 2022 року, депутати, створюючи сумнівні боргові зобов’язання колишнім працівникам товариства та застосовуючи фізичну силу, отримали від них 80 тис грн. Крім цього, вони одержали свідоцтво про реєстрацію автомобіля «Daewoo Lanos», ключі від цього транспортного засобу. А одного з чоловіків змусили написати боргову розписку на 700 тис грн.

Встановлюються інші потерпілі від дій підозрюваних.

Наразі ухвалами Октябрського районного суду Полтави депутатам обрано запобіжні заходи у виді нічного домашнього арешту. Не погоджуючись із такими рішеннями суду, Полтавська окружна прокуратура готує апеляційні скарги.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Полтавським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в Полтавській області.

Слідчі та процесуальні дії тривають.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора