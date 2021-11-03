На Полтавщині поліція затримала чоловіка за спричинення тяжких тілесних ушкоджень дружині

Місцевий чоловік під час сварки із дружиною наніс їй тяжкі тілесні ушкодження. Поліцейські затримали фігуранта та повідомили йому про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

До поліції Полтавщини на лінію «102» 1 листопада, близько 18:10, надійшло повідомлення від жительки міста Пирятин, що її сестрі нанесено тілесні ушкодження.

Отримавши повідомлення, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції Пирятинщини. У ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що 38-річний місцевий житель разом зі своєю 41-річною дружиною посварилися вдома під час проведення спільного дозвілля. У ході конфлікту чоловік ножем наніс жінці тілесні ушкодження. Потерпілу одразу госпіталізували до хірургічного відділення Пирятинської лікарні.

Слідчі та оперативники Лубенського райвідділу поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Наразі вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даним фактом слідчим, під процесуальним керівництвом Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 121 Кримінального кодексу України. На часі всі обставини події з’ясовуються в рамках кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Лубенського райвідділу поліції)