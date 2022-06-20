В Одесі працівника медичного закладу підозрюють у розтраті понад 1,5 мільйона гривень

Правопорушник незаконно розтратив гроші Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, коли тимчасово виконував обов’язки генерального директора підприємства.

Посадовець уклав договір з фірмою, що займалася продажем товарів, необхідних для запобігання виникнення та поширення коронавірусної хвороби на загальну суму 2 875 000 гривень. Але, зловживаючи своїм службовим становищем, через необґрунтоване підвищення ціни за одиницю товару, здійснив розтрату частини коштів на користь постачальника. Матеріальна шкода, завдана Одеському обласному центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, сягнула 1 502 370 гривень.

За результатами досудового розслідування слідчі Слідчого управління ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури повідомили правопорушнику про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. Йдеться про розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинену в особливо великих розмірах. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство, направлене на притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної схеми, триває.

Відділ комунікації поліції Одеської області