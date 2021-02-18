На Прикарпатті за хабарництво судитимуть голову ОТГ та його підлеглого

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно голови ОТГ та голови земельної комісії за фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Встановлено, що посадовці отримали від громадянина 22 тис. грн за відведення в оренду земельної ділянки. Викрито фігурантів у жовтні 2020 року під час отримання очільником громади другої частини неправомірної вигоди в сумі 500 дол. США.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУ НП в області за оперативного супроводу УСР в Івано-Франківській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, пишуть Версії з посиланням на пресслужбу Івано-Франківської обласної прокуратури.