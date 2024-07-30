На Прикарпатті пасажири таксі побили та пограбували водія

Причетні до вчинення злочину мешканці Надвірнянського району, затримані. За скоєне фігурантам загрожує максимальне покарання – до десяти років ув’язнення.

Минулих вихідних за допомогою до надвірнянських поліцейських звернувся водій таксі. 73-річний мешканець району та повідомив, що його побили двоє пасажирів, яких він підвозив і заволоділи мобільним телефоном та грошима у сумі 1 тисяча гривень. Після скоєного зловмисники втекли.

При спілкуванні з оперативниками потерпілий дав чіткий опис нападників, що дало змогу їх розшукати. Уже за лічені години співробітники поліції затримали зловмисників. Йдеться про мешканців села Пнів, що у Надвірнянському районі. Їм обом по 21 рік. Затримані раніше судимі за вчинення аналогічних злочинів.

В ході обшуку у помешканнях правопорушників поліцейські вилучили ряд речових доказів, серед яких, частина викраденого майна потерпілого.

Слідчі затримали фігурантів у процесуальному порядку. Їхні дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 186 ( Грабіж) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення чоловікам про підозру та обрання запобіжного заходу. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини