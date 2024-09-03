На Прикарпатті зловмисник відпалив волонтерський автомобіль

У пошуках «легкого» заробітку, прикарпатець підпалив волонтерську автівку. Свої дії фігурант фільмував на телефон та скидав невідомому «замовнику», як доказ про виконану роботу. Підозрюваному вже обрано запобіжний захід.

29 серпня вночі до поліції надійшло повідомлення про те, що горить транспортний засіб «Volkswagen Transporter». На місце події виїхали поліцейські, які надалі встановили що пошкоджене авто використовувалось для волонтерської діяльності.

Під час оперативно-розшукових заходів працівники управління карного розшуку спільно зі співробітниками Івано-Франківського районного управління поліції та співробітниками СБУ в Івано-Франківській області встановили, що до вчинення злочину причетний 34-річний мешканець області.

Правоохоронці з’ясували, що ще на початку серпня зловмисник в одному з телеграм-каналів знайшов оголошення, де пропонували «підробіток» за підпал військових транспортних засобів. Фігурант погодився на пропозицію та почав підшукувати на території Івано-Франківська відповідні транспортні засоби.

Палій фіксував свої злочинні дії на відео, як доказ про виконане «завдання», а потім пересилав його «замовнику». За свою «роботу» отримав кошти у сумі понад 1000 доларів.

Під час обшуку, у помешканні де тимчасово знаходився правопорушник, поліцейські вилучили мобільний телефон з доказами протиправної діяльності та пістолет з набоями.

Фігуранта затримано у процесуальному порядку. За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Івано-Франківська слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених за ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, умисне знищення або пошкодження майна, вчиненого шляхом підпалу та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Поліція Прикарпаття наголошує громадянам не піддаватись на різні провокації. Сьогодні ворог працює на дестабілізацію суспільства у країні та шукає осіб для своїх злочинних намірів.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини