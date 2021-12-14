Поліцейські розшукали водія, причетного до смертельної аварії на Берегівщині

Співробітники поліції Закарпаття розшукали фігуранта смертельної аварії, що трапилася 11 грудня у селі Вилок Берегівського району.

Нагадаємо, тоді водій мікроавтобуса допустив зіткнення з гужовою підводою. Внаслідок ДТП двоє людей загинули на місці та ще чотирьох госпіталізували до лікарні. Водій автівки з місця пригоди одразу втік.

Вживши всіх необхідних заходів слідчі та оперативники обласного управління поліції Закарпаття встановили особу водія. Ним виявився 51-річний житель Івано-Франківщини, який займається пасажирськими перевезеннями.

Вчора, 13 грудня, місцезнаходження водія було встановлено. З’ясувалося, що після аварії фігурант дістався сусідньої Івано-Франківської області та звернувся там по допомогу лікарів.

Слідчі поліції повідомили про чоловікові про підозру у вчиненні одразу двох злочинів, а саме за ч. 3 ст. 286 та ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті кількох осіб та залишення їх у небезпеці.

Також слідчі звернулися до суду з клопотанням про взяття підозрюваного під варту. За скоєне останньому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області